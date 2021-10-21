Про інші курйозні події, які сталися в Росії станом на 21 жовтня – дізнайтеся в програмі.
Цікаво Вєсті Кремля: Географічні знання Шойгу
Актриса у тюрмі через пародію на поліцію
Актрису з Уссурійська засудили до трьох місяців колонії. На шоу Віталія Налівкіна вона пародіювала представника російського МВС. Аби знайти причину посадити актрису, російська влада знайшла справу за 2017 рік.
Контрабанда ікри з Камчатки
З Камчатки щорічно контрабандою вивозять 500 тонн червоної ікри. Аби отримати таку кількість ікри, браконьєри вбивають близько 15 тонн риби. У такий спосіб Росія втрачає понад 15 мільярдів рублів.
Образа вірян через фото
У Росії проти блогера та його дівчини відкрити криміналу справу щодо образи вірян через фото з інтимним підтекстом, яке пара зробила перед храмом. Тепер їм загрожує до року позбавлення волі.
Повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 21 жовтня: дивіться відео