О других курьезных событиях, которые произошли в России и Беларуси по состоянию на 24 декабря – читайте дальше.

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На пресс-конференцию Путина – с просроченным тестом

Российская журналистка написала в инстаграме, что прошла на пресс-конференцию Владимира Путина с просроченным ПЦР-тестом. Позже она отредактировала пост и удалила эту информацию.

Лукашенко против Конституции

Александр Лукашенко назвал срок проведения референдума по Конституции Беларуси. Самая смешная новость, что в ближайшие дни проект нового документа будет вынесен на новое обсуждение.

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Фийон стал членом совета директоров "Сибура"

Экс-премьер Франции Франсуа Фийон вошел в совет директоров "Сибура". Это нефтехимический холдинг России, который получила одна из дочерей главы Кремля.

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Полный выпуск программы "Вести Кремля" за 24 декабря: смотрите видео