Про інші курйозні події, які відбулися в Росії та Білорусі станом на 24 грудня – читайте далі.

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На пресконференцію Путіна – з протермінованим тестом

Російська журналістка написала в інстаграмі, що пройшла на пресконференцію Володимира Путіна із протермінованим ПЛР-тестом. Пізніше вона відредагувала пост і видалила цю інформацію.

Лукашенко проти Конституції

Олександр Лукашенко назвав термін проведення референдуму за Конституцією Білорусі. Найсмішніша новина, що найближчими днями проєкт нового документа винесуть на нове обговорення.

До теми Оновлення конституції: ЗМІ назвали дату референдуму в Білорусі

Фійон став членом ради директорів "Сибуру"

Експрем'єр Франції Франсуа Фійон увійшов в раду директорів "Сибуру". Це – нафтохімічний холдинг Росії, який отримала одна із дочок глави Кремля.

Більше випусків програми "Вєсті Кремля" можна переглянути за посиланням.

Повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 24 грудня: дивіться відео