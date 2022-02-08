О других курьезных событиях, которые произошли в России по состоянию на 8 февраля – узнавайте в программе.

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Петиция для Кадырова

Российский политик Илья Яшин выступил против Рамзана Кадырова. Он создал петицию с требованием от президента России подписать указ об увольнении главы Чечни.

Участницу Pussy Riot арестовали

Суд Москвы назначил 15 суток административного ареста участнице Pussy Riot Марии Алехиной из-за "публичной демонстрации нацистской символики". Артистку осудили за сообщение, которому 7 лет.

В России – новый робот

"Роскосмос" показал видео с прототипом робота"Теледроид". Однако есть подозрение, что без помощи человека это "произведение" мало что может.

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Полный выпуск программы "Вести Кремля" за 8 февраля: смотрите видео