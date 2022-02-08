Про інші курйозні події, які відбулися у Росії станом на 8 лютого – дізнавайтесь у програмі.

Зверніть увагу У мережі жартують через величезний стіл Путіна на зустрічі з Макроном

Петиція для Кадирова

Російський політик Ілля Яшин виступив проти Рамзана Кадирова. Він створив петицію з вимогою від президента Росії підписати указ про звільнення глави Чечні.

Учасницю Pussy Riot заарештували

Суд Москви призначив 15 діб адміністративного арешту учасниці Pussy Riot Марії Альохіній через "публічну демонстрацію нацистської символіки". Артистку засудили за допис, якому 7 років.

У Росії – новий робот

"Роскосмос" показав відео з прототипом робота "Теледроїд". Проте є підозра, що без допомоги людини цей "витвір" мало що може.

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Повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 8 лютого: дивіться відео