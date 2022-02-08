Кремль не зобов'язаний її розглянути, скільки б підписів вона не набрала. А проте в адміністрації Володимира Путіна вже відреагували на петицію – і назвали її "несерйозною".
А тим часом Військову техніку "кадирівців" перекидають з Чечні у напрямку України, – СІТ
У Росії з'явилася петиція за відставку Кадирова
Петицію ініціював російський опозиційний політик та друг вбитого Бориса Нємцова Ілля Яшин на міжнародній платформі Change.org, і вона вже здобула підтримку майже сотні тисяч підписантів.
Про що ця петиція? У ній міститься вимога відставки Рамзана Кадирова з поста глави Чечні. Бо він, як зазначив Яшин, за 15 років керування республікою "перетворив регіон на відокремлену державу всередині Росії зі своїми порядками", і навіть регіональною армією, особисто відданою Кадирову.
- Також політик звернув увагу на "публічні погрози у бік журналістів, правозахисників, суддів та членів їхніх сімей", які дозволяють собі Кадиров та його оточення.
- Та нагадав про вбивство Бориса Нємцова, Ганни Політковської, гучні викрадення, катування тощо, до яких, на думку Іллі Яшина, може бути причетний Кадиров.
Як відреагували у Кремлі
Речник президента Росії Дмитро Пєсков відреагував на петицію максимально інертно: він заявив, що "таке звернення є несерйозним". А голоси у петиції, мовляв, узагалі боти накручували.
Кадиров, зауважимо, регулярно з'являється в інформаційному полі зі скандалами. Наприклад:
- Очільник Чечні в середині січня пригрозив знову приєднати до Чечні частину земель Інгушетії. Причому населення там він "не вважає за людей".
- А наприкінці того ж місяці Рамзан Кадиров заявив, що вже давно б "захопив Україну", якби був на місці Володимира Путіна (у Кремлі, до слова, таку заяву не зустріли втішено).
Більше про скандальну заяву Кадирова про Україну – дивіться у відео