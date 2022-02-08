Кремль не зобов'язаний її розглянути, скільки б підписів вона не набрала. А проте в адміністрації Володимира Путіна вже відреагували на петицію – і назвали її "несерйозною".

А тим часом Військову техніку "кадирівців" перекидають з Чечні у напрямку України, – СІТ

У Росії з'явилася петиція за відставку Кадирова

Петицію ініціював російський опозиційний політик та друг вбитого Бориса Нємцова Ілля Яшин на міжнародній платформі Change.org, і вона вже здобула підтримку майже сотні тисяч підписантів.

Про що ця петиція? У ній міститься вимога відставки Рамзана Кадирова з поста глави Чечні. Бо він, як зазначив Яшин, за 15 років керування республікою "перетворив регіон на відокремлену державу всередині Росії зі своїми порядками", і навіть регіональною армією, особисто відданою Кадирову.

Також політик звернув увагу на " публічні погрози у бік журналістів, правозахисників, суддів та членів їхніх сімей", які дозволяють собі Кадиров та його оточення.

у бік журналістів, правозахисників, суддів та членів їхніх сімей", які дозволяють собі Кадиров та його оточення. Та нагадав про вбивство Бориса Нємцова, Ганни Політковської, гучні викрадення, катування тощо, до яких, на думку Іллі Яшина, може бути причетний Кадиров.

Як відреагували у Кремлі

Речник президента Росії Дмитро Пєсков відреагував на петицію максимально інертно: він заявив, що "таке звернення є несерйозним". А голоси у петиції, мовляв, узагалі боти накручували.

До слова: тиждень тому, 2 лютого, президент Росії Володимир Путін несподівано (подію не анонсували) зустрівся з Рамзаном Кадировим у Кремлі. Після розмови глава Чечні заявив про стовідсоткову підтримку Путіна.

Кадиров, зауважимо, регулярно з'являється в інформаційному полі зі скандалами. Наприклад:

Очільник Чечні в середині січня пригрозив знову приєднати до Чечні частину земель Інгушетії. Причому населення там він "не вважає за людей".

А наприкінці того ж місяці Рамзан Кадиров заявив, що вже давно б "захопив Україну", якби був на місці Володимира Путіна (у Кремлі, до слова, таку заяву не зустріли втішено).

Більше про скандальну заяву Кадирова про Україну – дивіться у відео