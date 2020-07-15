В выпуске программы "Вести Кремля" за 15 июля – во время заседания Совета РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, Путин слегка раскрутил ручку. А до того он резко бросил ее на стол. После этого ручка Путина стала главным инфоповодом в федеральных СМИ. Всем известно, что Россия – "цитадель" толерантности. Поэтому новые правки в Конституцию запретили жениться трансгендерам.

Также в выпуске "Вести Кремля" на 24 канале: Роскосмос планирует отправиться за пределы солнечной системы. Робот Федора.