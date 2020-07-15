У випуску програми "Вєсті Кремля" за 15 липня – під час засідання Ради РФ зі стратегічного розвитку і національних проєктів, Путін злегка розкрутив ручку. А до того він різко кинув її на стіл. Після цього ручка Путіна стала головним інфоприводом у федеральних ЗМІ. Всім відомо, що Росія – "цитадель" талерантності. Тому нові правки в конституції заборонили одружуватись трансгендерам.

Також у випуску "Вєсті Кремля" на 24 каналі: Роскосмос планує відправитися за межі сонячної системи. Робот Федора.