О других курьезных событиях, которые произошли в России по состоянию на 20 января – узнавайте в программе.

Предыдущий выпуск Вести Кремля: У Путина появился иранский друг

Имение Путина

Команда российского оппозиционера Алексея Навального показала фотографии из поместья Владимира Путина под Геленджиком. Показали и комнаты, и спальни, и кальянную с шестом, и коктейль-холл. В Кремле не смогли никак объяснить это.

Проблема в метро

В Санкт-Петербурге туристы требуют, чтобы в метро информация была также на узбекском и таджикском языках. Можно считать, что это Кремлю досталось за сказку о "давлении на русскоязычных в Украине".

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Полный выпуск программы "Вести Кремля" за 21 января: смотрите видео