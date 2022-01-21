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Маєток Путіна

Команда російського опозиціонера Олексія Навального показала фотографії з маєтку Володимира Путіна під Геленджиком. Показали і кімнати, і спальні, і кальянну з жердиною та коктейль-хол. У Кремлі не змогли ніяк пояснити це.

Проблема в метро

В Санкт-Петербурзі туристи вимагають, аби в метро інформацію була також узбецькою та таджицькою мовами. Можна вважати, що це Кремлю дісталось за казку про "тиск на російськомовних в Україні".

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