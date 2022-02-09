О других курьезных событиях, которые произошли в России по состоянию на 9 февраля – узнавайте в программе.

Интересно Вести Кремля: Путин "приготовил" себе ящик

Тюрьма за "Майнкрафт"

Российских школьников обвинили в создании террористической группировки в игре "Майнкрафт". Для того, чтобы "опасным бандитам" в тюрьме скучно не было, туда решили "подогнать" скандального рэпера Моргенштерна, которого заподозрили в пропаганде наркотиков.

Это не Рио-де-Жанейро

В Хакасии 2 года изготавливали 8-метровый крест, но в храме его таки не установили. Поэтому для него решили найти новое место – в Таштыпском районе. Однако активистам не понравилось то, что христианский символ установили на месте языческого капища.

Масштабная борьба с COVID-19

В Туркменистане запретили носить защитные маски любых цветов, кроме белого. Причину такого нововведения гражданам не объяснили. Возможно, белый фон идеально подходит для принтов, которые обяжут сделать каждого туркмена.

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Полный выпуск программы "Вести Кремля" за 9 февраля: смотрите видео