Про інші курйозні події, які відбулися у Росії станом на 9 лютого – дізнавайтесь у програмі.
Цікаво Вєсті Кремля: Путін "приготував" собі ящик
В'язниця за "Майнкрафт"
Російських школярів звинуватили у створенні терористичного угруповання у грі "Майнкрафт". Для того, щоб "небезпечним бандитам" у в'язниці сумно не було, туди вирішили "підігнати" скандального репера Моргенштерна, якого запідозрили у пропаганді наркотиків.
Це не Ріо-де-Жанейро
У Хакасії 2 роки виготовляли 8-метровий хрест, але у храмі його таки не встановили. Відтак для нього вирішили знайти нове місце – у Таштипському районі. Однак активістам не сподобалося те, що християнський символ встановили на місці язичницького капища.
Масштабна боротьба з COVID-19
У Туркменістані заборонили носити захисні маски будь-яких кольорів, крім білого. Причину такого нововведення громадянам не пояснили. Можливо, біле тло ідеально підходить для принтів, які зобов'яжуть зробити кожного туркмена.
Повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 9 лютого: дивіться відео