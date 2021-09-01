О других курьезных событиях, которые произошли в России за 1 сентября – узнавайте в программе.

Интересно Путин на уроке к 1 сентября перепутал названия войн: исправлять пришлось ученикам

"Ущемление" от западных соцсетей

Пресс-секретарь министерства иностранных дел России Мария Захарова пожаловалась на иностранные социальные сети. Представительница страны-оккупанта заявила, что ей якобы удаляют подписчиков на странице.

Кремль промолчал на травлю ресторанного бренда

Сеть ресторанов "Тануки" в России начали травить после рекламы с темнокожими моделями и ЛГБТ-символикой. Пресс-секретарь Путина заявил, что ситуация не является прерогативой Кремля.

Больше выпусков программы "Вести Кремля" можно посмотреть по ссылке.

Смотрите полный выпуск "Вести Кремля" за 1 сентября: видео