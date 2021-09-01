Про інші курйозні події, що трапились у Росії за 1 вересня – дізнавайтесь у програмі.

Цікаво Путін на уроці до 1 вересня переплутав назви воєн: виправляти довелось учням

"Утиск" від західних соцмереж

Речниця міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова поскаржилась на іноземні соціальні мережі. Представниця країни-окупантки заявила, що їй нібито видаляють підписників на сторінці.

Кремль промовчав на цькування ресторанного бренду

Мережу ресторанів "Танукі" в Росії почали цькувати після реклами з темношкірими моделями та ЛГБТ-символікою. Прессекретар Путіна заявив, що ситуація не є прерогативою Кремля.

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