Другие курьезные события, которые произошли в России по состоянию на 13 января – узнавайте в программе.

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Оккупационное заявление

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к народу Ингушетии. Он дал им 3 суток для того, чтобы они предъявили обвинения в оккупации земель. Кадыров, в частности, пригрозил забрать оставшиеся села.

Экологический нардеп

Нардеп "Единой России" Николай Валуев возглавил экспертный совет при Министерстве природы. В 2020 году он поддержал закон о вольерной охоте. Также депутат сам любит убивать животных.

"Опасная" техника с Запада

Министерство промышленности и торговли России обязало госзаказчиков отклонять заявления на поставку техники с западным процессором. Требования касаются смартфонов, планшетов, ноутбуков и т.п.

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Полный выпуск программы "Вести Кремля" за 13 января: смотрите видео