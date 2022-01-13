Про інші курйозні події, які відбулися у Росії станом на 13 січня – дізнавайтесь у програмі.
До теми Репер Каньє Вест хоче приїхати в Росію, аби зустрітися з Путіним
Окупаційна заява
Очільник Чечні Рамзан Кадиров звернувся до народу Інгушетії. Він дав їм 3 доби для того, щоб вони пред'явили звинувачення щодо окупації земель. Кадиров, зокрема, пригрозив забрати села, які залишились.
Екологічний нардеп
Нардеп "Єдиної Росії" Микола Валуєв очолив експертну раду при Міністерстві природи. У 2020 році він підтримав закон про вольєрне полювання. Також депутат сам полюбляє вбивати тварин.
"Небезпечна" техніка із Заходу
Міністерство промисловості й торгівлі Росії зобов'язало держзамовників відхиляти заяви на поставлення техніки із західним процесором. Вимоги стосуються смартфонів, планшетів, ноутбуків тощо.
Повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 13 січня: дивіться відео