В России в честь визитов лидеров КНДР Ким Чен Ына и Ким Чен Ира на здании железнодорожного вокзала Владивостока открыли памятные доски. В церемонии участвовали представители генконсульства КНДР во Владивостоке, правительства Приморского края и администрации города.

Какие еще курьезные события произошли в России в течение 23 апреля – читайте далее.

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Открытие "Сталин-центра"

В России очень любят своих бывших правителей. В частности, там заявили, что в городе Бор заложат первый камень для начала строительства "Сталин-центра" – жилого дома с музеем, посвященного Иосифу Сталину.

Встреча Путина и Лукашенко

Александр Лукашенко 22 апреля встретился с Владимиром Путиным во время рабочего визита в Россию. Лидеры стран должны были обсудить совместное реагирование на "вызовы и угрозы". В итоге встреча длилась почти 4 часа.

Спасение для российской науки

В России с 2012 года количество ученых и высококвалифицированных специалистов, выезжающих за рубеж, увеличилось в 5 раз. Однако российская наука не почувствует значительных потерь, ведь в стране достаточно "специалистов".

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Полный выпуск программы "Вести Кремля" за 23 апреля 2021: смотрите видео