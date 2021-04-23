У Росії на честь візитів лідерів КНДР Кім Чен Ина та Кім Чен Іра на будівлі залізничного вокзалу Владивостока відкрили пам'ятні дошки. У церемонії брали участь представники генконсульства КНДР у Владивостоці, уряду Приморського краю та адміністрації міста.

Які ще курйозні події відбулись в Росії впродовж 23 квітня – читайте далі.

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Відкриття "Сталін-центру"

У Росії дуже люблять своїх колишніх правителів. Зокрема, там заявили, що в місті Бор закладуть перший камінь для початку будівництва "Сталін-центру" – житлового будинку з музеєм, присвяченого Йосипу Сталіну.

Зустріч Путіна та Лукашенка

Олександр Лукашенко 22 квітня зустрівся з Володимиром Путіним під час робочого візиту в Росію. Лідери країн мали обговорити спільне реагування на "виклики та загрози". У результаті зустріч тривала майже 4 години.

Порятунок для російської науки

У Росії з 2012 року кількість вчених і висококваліфікованих фахівців, які виїжджають за кордон, збільшилася у 5 разів. Однак російська наука не відчує значних втрат, адже в країні є достатньо "спеціалістів".

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Повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 23 квітня 2021: дивіться відео