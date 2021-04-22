Президент России Владимир Путин в своем послании сказал мало важного. Однако уверенно отметил, что Редьярд Киплинг – большой писатель. Эта фраза взорвала сеть.

Какие еще курьезные события произошли в России по состоянию на среду, 22 апреля – в программе.

Предыдущий выпуск Вести Кремля: В России заявили о создании новой дивизии

Медведев стал героем мемов

Во время послания Путина люди обсуждали не так слова главы Кремля, как вид Дмитрия Медведева. Он насмешил всех своим загаром на лице. На фоне всех политиков Медведев существенно отличался. В сети начали создавать мемы с его фотографией.

Протесты в России не утихают

Россияне 21 апреля снова вышли на протесты в поддержку осужденного оппозиционера Алексея Навального. Тогда власть и силовики заранее готовились к происходящему. В то же время во время самой акции задержали 1 784 протестующих.

Кубань готовят к курортному сезону

Губернатор Кубани поручил создать краевой штаб по подготовке и проведению курортного сезона. Ожидается, что всего за 10 дней майских праздников будет примерно 600 тысяч туристов. Отели забронированы на 80%.

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Полный выпуск программы "Вести Кремля" за 22 апреля 2021: смотрите видео