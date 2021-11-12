Вести Кремля: В России разрабатывают чип для суперкомпьютера
Источник:"Вести Кремля" на 24 канале
В России открыли тендер на 7,6 миллиарда рублей на создание чипа для суперкомпьютера. Нейросистему планируют использовать для обработки задач оборонного направления.
О других курьезных событиях, которые произошли в России по состоянию на 12 ноября – узнавайте в программе.
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Перепись населения
В России проводят перепись населения. Участие в проекте уже приняли 133,5 миллиона россиян. Однако по предварительным подсчетам, 13 миллионов человек просто "исчезли", поэтому, возможно, население страны-агрессора резко уменьшилось.
Богатство Поклонской
Бывшая депутат госдумы России Наталья Поклонская получила квартиру в жилом комплексе "Дача Сталина" в Москве. Площадь новой квартиры – 119 квадратных метров, в ней только две комнаты.Больше выпусков программы "Вести Кремля" можно посмотреть по ссылке.
Полный выпуск программы "Вести Кремля" за 12 ноября: смотрите видео