В России открыли тендер на 7,6 миллиарда рублей на создание чипа для суперкомпьютера. Нейросистему планируют использовать для обработки задач оборонного направления.

О других курьезных событиях, которые произошли в России по состоянию на 12 ноября – узнавайте в программе.

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Перепись населения

В России проводят перепись населения. Участие в проекте уже приняли 133,5 миллиона россиян. Однако по предварительным подсчетам, 13 миллионов человек просто "исчезли", поэтому, возможно, население страны-агрессора резко уменьшилось.

Богатство Поклонской

Бывшая депутат госдумы России Наталья Поклонская получила квартиру в жилом комплексе "Дача Сталина" в Москве. Площадь новой квартиры – 119 квадратных метров, в ней только две комнаты.

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Полный выпуск программы "Вести Кремля" за 12 ноября: смотрите видео