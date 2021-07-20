Какие еще курьезные события произошли в России по состоянию на вторник, 20 июля – в программе.
Предыдущий выпуск Вести Кремля: Путин подрабатывал помощником Трампа на выборах
Продление сроков службы
Путин предложил дать ему право продлевать сроки службы в армии маршалам, генералам и адмиралам флота. Сейчас они могут служить до 70 лет. Новый законопроект предусматривает, что президент сможет по своему усмотрению продлевать с ними контракт.
Огурцы массово уничтожают в Беларуси
В Беларуси слишком низкие цены на огурцы. Целая тонна таких овощей стоит около 40 долларов, а производство обходится гораздо дороже. В связи с этим белорусы их массово уничтожают.
Полный выпуск программы "Вести Кремля" за 20 июля: видео