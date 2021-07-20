Які ще курйозні події трапилися в Росії станом на вівторок, 20 липня – у програмі.
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Продовження термінів служби
Путін запропонував дати йому право продовжувати терміни служби в армії маршалам, генералам і адміралам флоту. Зараз вони можуть служити до 70 років. Новий законопроєкт передбачає, що президент зможе на власний розсуд продовжувати з ними контракт.
Огірки масово знищують в Білорусі
У Білорусі надто низькі ціни на огірки. Ціла тонна таких овочів коштує близько 40 доларів, а виробництво обходиться набагато дорожче. У зв'язку з цим білоруси їх масово знищують.
Повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 20 липня: відео