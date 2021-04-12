В России появилось средство от коронавируса "Мир-19". Это препарат для профилактики лечения COVID-19. Его создал институт иммунологии, по словам которого, средство является полностью безопасным.

Какие еще курьезные события произошли в России по состоянию на понедельник, 12 апреля – читайте далее.

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Фейк о нацистском флаге

Российская телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала поездку Президента Украины Владимира Зеленского на Донбасс. Она заявила, что украинские военные приветствовали главнокомандующего нацистскими флагами.

Опасные танцы в России

В Казани открыли школу пол-дэнса – танцев на пилоне – для мусульманок. Несмотря на то, что занятия проходят без камер, за закрытыми окнами, и с одобрения местного имама, община города такие танцы не оценила.

Выступления "казаков"

Каждое воскресенье и в праздничные дни казаки устраивают напротив здания краевой администрации выступление под названием "Час славы Кубани". В частности выступают оркестр и всадники на лошадях.

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Полный выпуск программы "Вести Кремля" за 12 апреля 2021: смотрите видео