В Росії з'явився засіб від коронавірусу "Мир-19". Це препарат для профілактики лікування COVID-19. Його створив інститут імунології, за словами якого, засіб є повністю безпечним.

Які ще курйозні події відбулись в Росії станом на понеділок, 12 квітня – читайте далі.

Зверніть увагу Вєсті.UA: Ніхто не може зняти недоторканність з Ахметова, Пономаренка і Вовка

Фейк про нациський прапор

Російська телеведуча Ольга Скабєєва прокоментувала поїздку Президента України Володимира Зеленського на Донбас. Вона заявила, що українські військові вітали головнокомандувача нациськими прапорами.

Небезпечні танці в Росії

У Казані відкрили школу пол-денсу – танців на пілоні – для мусульманок. Попри те, що заняття відбуваються без камер, за зачиненими вікнами, і за схваленням місцевого імама, громада міста такі танці не оцінила.

Виступи "казаків"

Кожну неділю і у святкові дні "казакі" влаштовують напроти приміщення краєвої адміністрації виступ під назвою "Час слави Кубані". Зокрема виступають оркестр і вершники на конях.

Більше випусків програми "Вєсті Кремля" можна переглянути за посиланням.

Повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 12 квітня 2021: дивіться відео