Дело "Роттердам+" в третий раз закрыл прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Виталий Пономаренко. Создается впечатление, что 3 ветви власти Украины охватывают Ринат Ахметов, Павел Вовк и сам Пономаренко, с которых никто никогда не сможет снять неприкосновенность.

О других курьезных событиях, которые произошли в Украине по состоянию на понедельник, 12 апреля – читайте дальше.

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Исчезновение одиозного Чауса

Одиозный судья Николай Чаус снова исчез. Последний раз его видели в Кишиневе, когда несколько неизвестных господ пихали в микроавтобус. Это совершенно случайно попало на чью-то запись, которую опубликовали в интернет.

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Птичье молоко от Гордона

Дмитрий Гордон решил выпускать свои конфеты. Журналист отметил, что это лучшее птичье молоко, которое он когда-то пробовал, в том числе и в детстве. За 150 граммов сладостей нужно заплатить 200 гривен.

Новая серия "Паломницы"

Новая серия фильма "Паломница" Оксаны Марченко началась историей о Каине и Авеле. Озвучивая ленту, ведущая сказала, что "в прогрессивном XXI веке брат продолжает убивать брата".

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