Подробнее о других событиях, которые произошли в России по состоянию на 23 сентября – узнайте в программе.
Обратите внимание Вести Кремля: Кадыров по-чеченски отреагировал на слова Байдена
Убеждения руководителя госбезопасности России
Секретарь совета безопасности России Николай Патрушев убежден, что на Западе женятся с животными. По его словам, организуют открытую дискриминацию людей, которые поддерживают "традиционные ценности".
Ранее сатирическую новость о легализации браков с животными распространило издание "Панорама".
Дискриминация из-за фамилии
Российский тренер и футболист Дмитрий Хохлов судится с Facebook, поскольку тот блокирует его из-за фамилии. Алгоритмы соцсети определяют фамилию как такую, что оскорбляет украинцев. Хохлов просит компенсацию за моральный ущерб.
Полный выпуск "Вести Кремля" за 23 сентября: смотрите видео