Детальніше про інші події, які відбулися в Росії станом на 23 вересня – дізнайтесь у програмі.
Зверніть увагу Вєсті Кремля: Кадиров по-чеченськи відреагував на слова Байдена
Переконання керівника держбезпеки Росії
Секретар ради безпеки Микола Патрушев Росії переконаний, що на Заході одружуються з тваринами. За його словами, організовують відкриту дискримінацію людей, які підтримують "традиційні цінності".
Раніше сатиричну новину про легалізацію шлюбів з тваринами поширило видання "Панорама".
Дискримінація за прізвище
Російський тренер та футболіст Дмитро Хохлов судиться з Facebook, оскільки той блокує його за прізвище. Алгоритми соцмережі визначають прізвище як таке, що ображає українців. Хохлов просить компенсацію за моральну шкоду.
Повний випуск "Вєсті Кремля" за 23 вересня: дивіться відео