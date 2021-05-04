Российский журналист Юрий Дудь взял интервью у украинского видеоблогера "Ивангая". Однако он вырезал оттуда важные фрагменты об Украине.

Какие еще курьезные события произошли в России на протяжении 4 мая – читайте дальше.

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Пасхальный фестиваль

На территории храмового комплекса Вооруженных сил России организовали выставку авторских художественных пасхальных яиц с различными сюжетами. К ней мог бы присоединиться и Владимир Путин.

Подготовка к экзаменам

В Краснодаре священник окропил святой водой учеников перед сдачей экзаменов. Также он пожелал старшеклассникам не болеть и быть счастливыми.

Запрет Шивы

В Ижевске астролога будут судить по административной статье о незаконной миссионерской деятельности. Все потому, что она пригласила людей на индийский праздник махашиваратри, посвященный богу Шиве.

Противодействие пропаганде Кремля

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что страны G7 рассмотрят пути создания противодействия российской пропаганде. Он отметил, что Великобритания определила Россию самой большой угрозой своей безопасности.

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Полный выпуск программы "Вести Кремля" за 4 мая 2021 года: смотрите видео