Російський журналіст Юрій Дудь взяв інтерв'ю в українського відеоблогера "Івангая". Однак він вирізав звідти важливі фрагменти про Україну.

Які ще курйозні події відбулись в Росії впродовж 4 травня – читайте далі.

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Великодній фестиваль

На території храмового комплексу Збройних сил Росії організували виставку авторських художніх великодніх яєць з різними сюжетами. До неї міг би долучитися й Володимир Путін.

Підготовка до іспитів

У Краснодарі священник окропив свяченою водою учнів перед складанням іспитів. Також він побажав старшокласникам не хворіти та бути щасливими.

Заборона Шиви

В Іжевську астрологиню судитимуть за адміністративною статтею про незаконну місіонерську діяльність. Усе через те, що вона запросила людей на індійське свято Маха-Шиваратрі, присвячене богу Шиві.

Протидія пропаганді Кремля

Глава МЗС Великої Британії Домінік Рааб заявив, що країни G7 розглянуть шляхи створення протидії російській пропаганді. Він зазначив, що Велика Британія визначила Росію найбільшою загрозою своїй безпеці.

Більше випусків програми "Вєсті Кремля" можна переглянути за посиланням .

Повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 4 травня 2021: дивіться відео