Володимир Путін відвідав Ермітаж і передав придане княгині Марії Олександрівни на зберігання. Набір посуду складається з 22 предметів зі срібла з позолоченням, а також 3 бронзових. Він був виготовлений в 1877 році.

Які ще курйозні події відбулися в Росії, станом на 1 травня – читайте далі.

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"Замах" на Лукашенка

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про нібито підготовку замаху на його сім'ю. Він звинуватив у всьому спецслужби Сполучених Штатів Америки та Польщі.

Михалков вакцинувався

Російський та радянський режисер Микита Михалков вакцинувався від коронавірусу. Цікаво те, що він був яскравим прихильником теорії про небезпеку від вакцини. Він сказав, що "втрачає пильність", а тому вирішив не ризикувати зі здоров'ям.

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У Росії заявили про цілющу журавлину

Російський політик Віталій Мілонов здивував усіх. Він заявив, що французького актора Жерара Депардьє "зцілила" від гомосексуалізму російська журавлина. Він нібито у Росії набрався так званих ліків, подихав повітрям і повернув традиційну сексуальну орієнтацію.

Графіті з Навальним замалювали за 4 години

У Росії невідомі намалювали зображення Олексія Навального. Однак графіті можна було побачити недовго, адже вже через 4 години комунальники його замалювали, отримавши такий наказ. На малюнку зобразили момент з зали суду, коли опозиціонер показував серце своїй дружині.

Затримання через біло-червоно-білу коробку LG

У Мінську силовики затримали Андрія Пархоменка через те, що на його підвіконнику була коробка від телевізора LG. Їх обурило те, що вона біло-червоно-білого кольору.

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Повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 1 травня 2021: дивіться відео