Володимир Путін 21 квітня виступив з промовою до Федеральних зборів. Після події у соцмережах обговорювали не тільки слова президента Росії, а й вигляд експрем'єра Дмитра Медведєва. Своєю засмагою він суттєво відрізнявся від інших політиків.

Які ще курйозні події відбулися в Росії, станом на 24 квітня – читайте далі.

Читайте також Вєсті Кремля: У Росії відкрили пам'ятні дошки на честь лідерів КНДР

Дипломатичний скандал між Росією та Чехією

Чехія висилає 18 російських дипломатів, пов'язаних з розвідкою. Їх ідентифікували як представників спецслужб та запідозрили у причетності до вибуху складу боєприпасів у Врбетіце у 2014 році. Також у Чехії оголосили в розшук росіян Олександра "Петрова" та Руслана "Боширова", яких підозрюють у закладенні вибухівки.

Радимо прочитати Отруєння Скрипалів: Чехія розшукує "Петрова" і "Боширова"

Лукашенко заявив, що США готували на нього замах

Олександр Лукашенко заявив, що на його сім'ю нібито готували замах. У цьому він звинувачує спецслужби США. Самопроголошений президент Білорусі розповів, що його з синами мали викрасти, а потім тримати в одному з підвалів Гомеля.

До теми Лукашенко звинувачує США у підготовці замаху на нього та дітей

Білла Гейтса звинувачують у створенні COVID-19

Російська блогерка Вікторія Боня та режисер Микита Міхалков заявляють, що коронавірус створив Білл Гейтс. Мовляв, через щеплення мільярдер хоче чипувати населення і підпорядкувати собі. Ця тема все частіше поширюється на російських пропагандистських каналах.

Мільярдер Дерипаска тимчасово повстав проти Кремля

Мільярдер Олег Дерипаска розкритикував у своєму телеграмі дані Росстату про зниження рівня бідності в Росії, і звинуватив відомство в "жонглюванні цифрами". Вже через кілька годин він повністю переписав свій пост.

У Росії створюють нову дивізію

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив про створення нової дивізії. Її організують на базі Південного військового округу. Емблема дивізії дуже схожа на знак Російської добровільної піхотної дивізії СС.

Росія хоче вийти з МКС

Після 2024 року Росія планує відмовитися від участі у проєкті Міжнародної космічної станції і створити власну орбітальну станцію. Про це заявив глава "Роскосмосу" Дмитро Рогозін.

Путін згадав Кіплінга у посланні Федеральним зборам

Володимир Путін у своєму посланні Федеральним зборам порівняв недоброзичливців Росії з персонажами з "Книги джунглів" Редьярда Кіплінга. "Чіпляють Росію то тут, то там, без будь-яких причин. І, звичайно, навколо них одразу, як навколо Шерхана, крутяться всілякі дрібні Табакі", – заявив очільник Кремля.

Зверніть увагу Путін у своєму зверненні говорив про Януковича і жодним словом не згадав Донбас

У Росії відкрили пам'ятні дошки на честь лідерів КНДР

У Росії на честь візитів лідерів Північної Кореї Кім Чен Ина та Кім Чен Іра на будівлі залізничного вокзалу Владивостока відкрили пам'ятні дошки. В урочистій церемонії взяли участь представники генконсульства КНДР.

У Росії храм прикрасили зображенням смартфонів

Храм у Тверській області прикрасили фресками з чортами та гаджетами. На картині зображені грішники з ноутбуками й смартфонами. До того ж один з бісів тримає в руках Apple MacBook.

Росгвардійці їхали розганяти протести в автобусах для дітей

Росіяни 21 квітня знову вийшли на протести на підтримку засудженого опозиціонера Олексія Навального. Влада та силовики заздалегідь готувались до подій. Зокрема у Владивостоку та Хабаровську росгвардійців перевозили в автобусах для дітей.

Більше випусків програми "Вєсті Кремля" можна переглянути за посиланням.

Повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 24 квітня 2021: дивіться відео