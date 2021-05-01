Володимир Путін відвідав Ермітаж і передав придане княгині Марії Олександрівни на зберігання. Набір посуду складається з 22 предметів зі срібла з позолоченням, а також 3 бронзових. Він був виготовлений в 1877 році.

Які ще курйозні події відбулися в Росії, станом на 1 травня – читайте далі. Попередній випуск Вєсті Кремля. Слівкі: Медведєв став героєм мемів після послання Путіна Більше випусків програми "Вєсті Кремля" можна переглянути за посиланням. Повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 1 травня 2021: дивіться відео