О других курьезных событиях, которые произошли в России по состоянию на 24 января – узнавайте в программе.

Обратите внимание Глава ВМС Германии заявил, что Крым никогда не вернется в состав Украины

Россия "им не враг"

Премьер-министр Баварии Маркус Зедер заявил, что: "Россия – не враг Европы". Кроме того, он отметил, что расширение НАТО на восток с включением Украины – еще долго не будет стоять на повестке дня, а поставки немецкого оружия в наше государство – "представить невозможно".

"Антиковидная водка"

Ингаляция с "водкой" якобы может защитить от заражения штаммом COVID-19 Омикрон. Об этом заявил доктор медицинских наук, академик Российской академии наук Сергей Колесников.

Не пустили в Литву

Российского певца Хабиба Шарипова не пустили в Литву из-за выступлений в оккупированном Донецке и Симферополе. Кроме него, по тем же причинам Литва запретила въезд Наташе Королевой и Филиппу Киркорову.

Больше выпусков программы "Вести Кремля" можно посмотреть по ссылке.

Полный выпуск программы "Вести Кремля" за 24 января: смотрите видео