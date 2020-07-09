В выпуске программы "Вести Кремля" за 9 июля – в мировом соглашении, заверенном Арбитражным судом в РФ, ответчик обязался молиться за здоровье истца в знак благодарности за прощение более половины суммы долга, из-за которого и произошел спор. Пришел за деньгами – получил молитвы. Рамзан Кадыров обвинил в убийстве чеченского блогера в Австрии иностранные спецслужбы.

Также в выпуске "Вести Кремля" на 24 канале: Встали с колен. Канье Уэст за Трампа.