У випуску програми "Вєсті Кремля" за 9 липня – у мировій угоді, засвідченій Арбітражним судом у РФ, відповідач зобов'язався молитися за здоров'я позивача на знак вдячності за прощення понад половини суми боргу, через який і відбулася суперечка. Прийшов за грошима – отримав молитви. Рамзан Кадиров звинуватив у вбивстві чеченського блогера в Австрії іноземні спецслужби.

Також у випуску "Вєсті Кремля" на 24 каналі: Встали з колін. Каньє Вест за Трампа.