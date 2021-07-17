Больше о том, чем запомнилась неделя в России и других странах – в программе.

Обратите внимание Арахамия заявил, что "Слуге народа" нужно перенимать опыт Компартии Китая

Россиянам закрыли доступ к камерам на выборах

Центральная избирательная комиссия России закрыла простым гражданам доступ к единому открытому порталу наблюдения за избирательными участками. Раньше на нем можно было посмотреть видео с камер наблюдения.

Захарова обвинила дипломата из США в краже стрелочного указателя

Представительница министерства внутренних дел России Мария Захарова обвинила сотрудника посольства США в краже стрелочного указателя на железной дороге. Инцидент случился возле города Осташков Тверской области. По ее словам, похититель подверг опасности жизнь многих пассажиров.

Рогозин: Миллиардеры России должны тратить деньги на Космос

Американский олигарх Ричард Брэнсон совершил суборбитальный полет на корабле компании Virgin Galactic. На фоне этого глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что российским миллиардерам стоит тратить деньги не на покупку яхт, а на Космос.

Интересно Исторический полет Ричарда Брэнсона в космос: сколько на этом заработала Virgin Galactic

Замруководителя администрации Путина провел мастер-класс по айкидо

Первый заместитель руководителя администрации Путина Сергей Кириенко посетил образовательный форум "Таврида" в оккупированном Крыму. Во время одной из лекций он вызвал добровольца и отработал на нем прием айкидо.

Ленина шокировала Каннский кинофестиваль прической

Бывшая новосибирская телезвезда Елена Поваляева с псевдонимом Елена Ленина в очередной раз удивила публику на Каннском фестивале своей прической. Она появилась на красной дорожке в "волосатом кокошнике".

Рэпер Серьога обнимался с Лукашенко

Рэпер Серега появился в Беларуси на празднике Купала. После выступления он заявил со сцены, что хочет пожать руку Лукашенко. И вскоре побежал обниматься с диктатором.

Главе штаба Навального смягчили приговор за клип Rammstein

Архангельский суд на 3 месяца сократил срок заключения бывшему главе штаба оппозиционера Алексея Навального. Андрея Боровикова в апреле 2021 года приговорили к 2,5 годам колонии за репост на своей странице клипа Rammstein.

Больше выпусков программы "Вести Кремля. Сливки" можно посмотреть по ссылке.

Полный выпуск программы "Вести Кремля. Сливки" за 17 июля: видео