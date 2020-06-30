Вести Кремля. Сливки: Кем станет Трамп после президентства. Россия нашла вакцину?
В выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 27 июня – после президентства Трамп мог бы стать стрелочником на железной дороге, ведь именно переводить стрелки у Дональда получается почти также хорошо, как и давать прозвища своим врагам. Пока весь мир ищет панацею ото короночки, то в Минобороны РФ сообщили о вакцинации второй группы добровольцев.
Также в программе "Вести Кремля. Сливки" на 24 канале:
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