В выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 27 июня – после президентства Трамп мог бы стать стрелочником на железной дороге, ведь именно переводить стрелки у Дональда получается почти также хорошо, как и давать прозвища своим врагам. Пока весь мир ищет панацею ото короночки, то в Минобороны РФ сообщили о вакцинации второй группы добровольцев.

Также в программе "Вести Кремля. Сливки" на 24 канале: Путин – цитатник Гитлера. Водный баланс Лукашенка. Голосуй, не голосуй, а в бюллетене будет … Без сучка и задоринки. ЛГБТ-приманка. Кашпир-89 vs COVID-19. Ку-клус-ксюша.