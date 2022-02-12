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Новый преемник наркобарона Эскобара
В Ливии задержали наркоторговцев с крупной партией гашиша. Товар был упакован в пленку, на которой был наклеен портрет Владимира Путина. Раньше ж было изображение известного наркобарона Пабло Эскобара.
Бесконечные 15 суток
Участниц феминистской панк-рок-группы Pussy Riot продолжают задерживать. Марии Алёхиной после акции в храме дают 15 суток за "любую мелочь", когда же время ареста истекает, то ее снова задерживают.
Честные "выборы" на России
В Новосибирске местный зоопарк решил выбрать талисман города из имеющихся животных. Власти в регионе захотели, чтобы выиграл снежный барс, который нравится Путину, или же белый медведь из логотипа "Единой России".
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Качественный робот
"Роскосмос" показал видео с прототипом российского робота "Теледроид". Однако есть подозрение, что без помощи человека это "произведение" мало что может.
Новенький трамвай
В Саратове глава региона решил проехаться новым трамваем вместе с пассажирами, однако в салоне началось задымление. Выяснилось, что на транспорте загорелись колодки.
Полный выпуск программы "Вести Кремля" за 12 февраля: смотрите видео