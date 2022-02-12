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Новый преемник наркобарона Эскобара

В Ливии задержали наркоторговцев с крупной партией гашиша. Товар был упакован в пленку, на которой был наклеен портрет Владимира Путина. Раньше ж было изображение известного наркобарона Пабло Эскобара.

Бесконечные 15 суток

Участниц феминистской панк-рок-группы Pussy Riot продолжают задерживать. Марии Алёхиной после акции в храме дают 15 суток за "любую мелочь", когда же время ареста истекает, то ее снова задерживают.

Честные "выборы" на России

В Новосибирске местный зоопарк решил выбрать талисман города из имеющихся животных. Власти в регионе захотели, чтобы выиграл снежный барс, который нравится Путину, или же белый медведь из логотипа "Единой России".

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Качественный робот

"Роскосмос" показал видео с прототипом российского робота "Теледроид". Однако есть подозрение, что без помощи человека это "произведение" мало что может.

Новенький трамвай

В Саратове глава региона решил проехаться новым трамваем вместе с пассажирами, однако в салоне началось задымление. Выяснилось, что на транспорте загорелись колодки.

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