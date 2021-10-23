Какими курьезными событиями запомнилась неделя в России – узнайте в программе.

Обратите внимание "Не надо давить на людей": в Беларуси отменили масочный режим, который не нравился Лукашенко

"Спутник V" и популярность от Путина

Эффективность российской вакцины оставляет желать лучшего. Однако Владимир Путин так не думает, ведь он заявил, мол, иностранцы приезжают в Россию, чтобы вакцинироваться "Спутником V".

Географ Шойгу

Сергей Шойгу, министр обороны России, отличился "знаниями" географии. Он сказал, что во время российской военной операции освободили территорию в 550 тысяч квадратных километров в Сирии. Однако страна в 3 раза меньше.

В России взялись за посмертную экспертизу

Архангельский суд в России назначил посмертную экспертизу психического здоровья правозащитника Сергея Мохнаткина. Якобы "есть сомнения в его психической полноценности".

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Собакообразный робот россия

Московские робототехники создали собакообразную машину, которая постоянно падает и "не держится на ногах". В то же время иностранный аналог уже проходит обучение с военными.

Лукашенко кормили лучше, чем Меркель

В России – особенное отношение к самопровозглашенному президенту Беларуси. На еду для Александра Лукашенко во время его визитов в Кремле потратили вдвое больше денег, чем на питание Ангелы Меркель.

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Итоговый выпуск программы "Вести Кремля. Сливки": смотрите видео