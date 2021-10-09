Какие еще события произошли в России в течении недели – в программе.

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Терешкова – любимица Путина

Валентина Терешкова – первая космонавтка мира, депутатка в течение 55 лет. Она выступает за пожизненное президентство Владимира Путина и имеет с ним общие предпочтения. Возможно, поэтому открывала первое заседание нового созыва.

Награда для Ролдугина

Путин наградил российского виолончелиста Сергея Ролдугина орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени. Очевидно, этому поспособствовала дружба с президентом и оффшоры.

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Носки или нацизм

Суд арестовал бездомного, сушившего носки у Вечного огня. Его задержала полиция, было заведено дело о вандализме. Потом обвинение переквалифицировано в "реабилитацию нацизма".

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