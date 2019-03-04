Журналисты-расследователи раскрыли схему отмывания денег, в которой фигурирует друг Путина

Журналисты из международного проекта по расследованию коррупции и организованной преступности раскрыли масштабную схему отмывания денег на сумму почти 9 миллиардов долларов. Схему создал и руководил крупнейший российский частный инвестиционный банк "Тройка Диалог", у которого тесные связи с окружением Путина.

Расследователи выяснили, что эта схема называется Troika Laundromat ("Прачечная Тройка"), передает сайт "Радио Свобода".

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Она позволила коррумпированным политикам и преступникам отмывать деньги, уклоняться от уплаты налогов, скрывать активы за границей

Как работала коррупционная схема?В середине 2000-х годов компания "Тройка Диалог" создала сеть с более 75 оффшорными компаниями, среди которых как минимум 35 – открыли счета в литовском банке Ukio Bankas.



Деньги распределили между компаниями, прежде чем отправить разным получателям. Транзакции были преимущественно фальшивыми с поддельными документами, в которых говорилось о торговле несуществующими товарами.



После этого деньги переходили через корреспондентские банковские счета на Западе через австрийские и немецкие банки.

Главным бенефициаром схемы является виолончелист Сергей Ролдугин, который является одним из самых давних друзей президента России Владимира Путина. Он получил с этой схемы около 69 миллионов долларов.



Владимир Путин и Сергей Ролдугин

Журналисты-расследователи смогли разоблачить схему благодаря одной из крупнейших утечек из банковских операций. Утечка охватывает свыше 470 миллиардов долларов, отправленных через 1,3 миллиона операций с более чем 238 тысячами компаний и людей.

Расследователи вместе с партнерами со всего мира смогли не только идентифицировать бенефициаров схемы Troika Laundromat, но и раскрыть организацию, ответственную за ее создание и использование – частный инвестиционный банк "Тройка Диалог". Этой структурой руководит российско-армянский инвестиционный банкир Рубен Варданян, который считается прозападной фигурой.



Рубен Варданян

Группа журналистов-расследователей утверждает, что схема Troika Laundromat позволила членам российской бизнес-элиты и политической элиты тайно приобрести акции государственных компаний, недвижимое имущество как в России, так и за рубежом. В официальных документах владельцы оффшорных компаний значились армянскими фермерами, живущими в сельской местности.

В 2012 году компания "Тройка Диалог" была продана российскому "Сбербанку", получив название Sberbank CIB. Пока реакции от российского банка нет.

Что известно о Сергее Ролдугине?Сергей Ролдугин – это российский виолончелист, дирижер, музыкальный педагог, предприниматель и долларовый миллиардер. Отметим, что имя друга Путина Сергея Ролдугина не впервые связано с расследованием отмывания средств. В 2016 году его уже упоминали в так называемых панамских документах, где он описан как владелец сети офшорных фирм, через которые проходили миллиарды долларов и у которых были деловые связи с приближенными к Путину олигархами. Ролдугин отрицал любую причастность к такой деятельности.