Вести Кремля. Сливки: Лукашенко подписал декрет на случай своего убийства
Олександр Лукашенко подписал декрет о защите суверенитета страны в случае его гибели. Если кто-то к нему доберется, то вся власть страны перейдет к Совету Безопасности.
Источник:"Вести Кремля. Сливки" на 24 канале
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