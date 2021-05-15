Олександр Лукашенко подписал декрет о защите суверенитета страны в случае его гибели. Если кто-то к нему доберется, то вся власть страны перейдет к Совету Безопасности.

Чем запомнилась неделя в России в суботу, 15 мая – в программе.

Интересно Лукашенко подписал декрет о передаче власти в случае его убийства

Освящение оружия РПЦ МП

Русская православная церковь Московского патриархата пока не определилась с вопросом об освящении оружия массового поражения. Об этом заявил еписком Савватий.

На парад приехал только один друг Путина

На парад к президенту России Владимиру Путину приехал только один друг. Говорится о президенте Таджикистана Эмомали Рахмоне.

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Путин поиграл в хоккей

Владимир Путин принял участие в матче хоккейной лиги, проводившемся в Сочи. Он играл за команду "Легенды хоккея" под 11 номером.

Кадыров потребовал извинения от Израиля

Президент Чечни Рамзан Кадыров потребовал от властей Израиля, что бы они извинились за столкновениея с палестинцами.

Важно Израильско-палестинский конфликт снова вошел в горячую фазу: исторический контекст

Жириновский пригрохил закрыть "Вечерний Ургант"

Владимир Жириновский пригрозил закрыть шоу "Вечерний Ургант" из-за шутки его ведущего Ивана Урганта о Геннадии Зюганове и Жириновском.

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Полный выпуск программы "Вести Кремля. Сливки" за 15 мая 2021: смотрите видео