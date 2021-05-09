Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подписал декрет "О защите суверенитета и конституционного строя". Документ регулирует механизм действий в Беларуси на случай гибели Лукашенко.

Декрет датирован 9 мая 2021 года. Согласно ему, после предполагаемого убийства самопровозглашенного главы государства в Беларуси введут чрезвычайное или военное положение.

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Решение в этом случае будет принимать Совбез

Документ предусматривает, что в случае гибели главы государства в результате покушения, совершения акта терроризма, внешней агрессии, других насильственных действий все государственные органы и их должностные лица действуют в соответствии с решениями Совета безопасности, на заседаниях которого председательствует премьер-министр,

– говорится в документе.

Именно Совет Безопасности определяет перечень мероприятий, необходимых для воплощения. Решения Совбеза не обсуждаются и обязательны к исполнению. Главный вопрос в случае, когда Беларусь останется без президента, – проведение выборов. Ими тоже будет заниматься Совет Безопасности.

ФСБ якобы предотвратила покушение на Лукашенко

Отметим, что ранее ФСБ задержала нескольких человек, которых обвинили в попытке организации государственного переворота и убийства Лукашенко. В частности, белорусским правоохранительным органам передали журналиста Александра Федуту, политика Григория Костусева и адвоката Юрия Зенковича. В сотрудничестве с ними белорусские власти даже обвинили советника президента США Майкла Карпентера.

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Сам Лукашенко уверяет, что на его "ликвидацию" планировали потратить миллионы в американской валюте. Только снайперу должны были заплатить вроде бы миллион долларов.