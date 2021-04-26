В Беларуси продолжают делиться деталями относительно так называемого "покушения" на Александра Лукашенко и мятежа. По государственному телевидению показали признание задержанных, а также сообщили о связи США с "государственным переворотом".

К делу об организации убийства самопровозглашенного президента Беларуси якобы причастен Майкл Карпентер. Он занимает должность советника главы Белого дома.

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В эфире напомнили, что Вашингтон все обвинения в причастности к организации покушения отрицает.

Тогда подскажем, где Вашингтону искать правду – в самом Вашингтоне, у советника Байдена Майкла Карпентера, он расскажет, если захочет,

– прозвучало в сюжете.

Уже после этого трое задержанных по делу – журналист Александр Федута, адвокат Юрий Зенкович и политик Григорий Костусев признались в организации мятежа.

Что известно о "мятеж" в Беларуси