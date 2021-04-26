В Беларуси заявили о связи советника Байдена с попыткой государственного переворота
В Беларуси продолжают делиться деталями относительно так называемого "покушения" на Александра Лукашенко и мятежа. По государственному телевидению показали признание задержанных, а также сообщили о связи США с "государственным переворотом".
Источник:Интерфакс
К делу об организации убийства самопровозглашенного президента Беларуси якобы причастен Майкл Карпентер. Он занимает должность советника главы Белого дома.
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В Минске посоветовали спросить о мятежа Майкла Карпентера
В эфире напомнили, что Вашингтон все обвинения в причастности к организации покушения отрицает.
Тогда подскажем, где Вашингтону искать правду – в самом Вашингтоне, у советника Байдена Майкла Карпентера, он расскажет, если захочет,
– прозвучало в сюжете.
Уже после этого трое задержанных по делу – журналист Александр Федута, адвокат Юрий Зенкович и политик Григорий Костусев признались в организации мятежа.
Что известно о "мятеж" в Беларуси
- ФСБ России задержала Федута, Зенковича и Костусева.
- Они якобы организовывали военный переворот в Беларуси и убийство Александра Лукашенко.
- Зенкович и Федута, по версии ФСБ, приобщали к консультациям представителей США и Польши. Увидели даже "след украинских националистов".
- В Вашингтоне и Варшаве все обвинения Минска отвергли.
- Сам Лукашенко уверяет, что на организацию его убийство планировали потратить 10 миллионов долларов.
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