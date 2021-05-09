Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав декрет "Про захист суверенітету і конституційного ладу". Документ регулює механізм дій у Білорусі на випадок загибелі Лукашенка.

Декрет датований 9 травня 2021 року. Згідно з ним, після ймовірного вбивства самопроголошеного глави держави в Білорусі введуть надзвичайний або воєнний стан.

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Рішення у цьому випадку ухвалюватиме Радбез

Документ передбачає, що в разі загибелі глави держави внаслідок замаху, здійснення акту тероризму, зовнішньої агресії, інших насильницьких дій всі державні органи та їх посадові особи діють відповідно до рішень Ради безпеки, на засіданнях якої головує прем'єр-міністр,

– мовиться у документі.

Саме Рада безпеки визначає перелік заходів, необхідних для втілення. Рішення Радбезу не обговорюються та обов'язкові до виконання. Головне питання у випадку, коли Білорусь залишиться без президента, – проведення виборів. Ними теж займатиметься Рада безпеки.

ФСБ начебто запобігла замаху на Лукашенка

Зазначимо, що раніше ФСБ затримала кількох осіб, яких звинуватили у спробі організації державного перевороту та вбивства Лукашенка. Зокрема, білоруським правоохоронним органам передали журналіста Олександра Федуту, політика Григорія Костусєва та адвоката Юрія Зенковича. У співпраці з ними білоруська влада навіть звинуватила радника президента США Майкла Карпентера.

Цікаво Лукашенко звинувачує США у підготовці замаху на нього та дітей

Сам Лукашенко запевняє, що на його "ліквідацію" планували витратити мільйони в американській валюті. Лише снайперу мали заплатити начебто мільйон доларів.