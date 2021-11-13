Какими курьезными событиями запомнилась неделя в России – узнайте в программе.
К теме "Живой я", – Лукашенко демонстративно снял маску в палате с больными COVID-19
Публичная сора Кадырова и Симоньян
Глава Чечни Рамзан Кадыров публично поссорился с редактором телеканала RT Маргаритой Симоньян. Это случилось после резонансной драки, произошедшей в Новой Москве.
В России отметили "Великую Октябрськую революцию"
В Якутии отметили 104-ю годовщину "Великой Октябрьской революции". Там организовали "праздничное" шествие, а вечером демонастрация продолжилась факельным парадом.
Роскомнадзор против ЛГБТ-сообщества
Роскомнадзор хочет ввести запрет для онлайн-кинотеатров на показ фильмов и сериалов, где есть пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и девиаций.
Обратите внимание ЛГБТ, чайлдфри и радикальный феминизм в России хотят приравнять к экстремизму
Лавров рассказал о причинах ксеноофобии в Казахстане
Глава МИД России Сергей Лавров рассказал о причинах ксеноофобии в Казахстане. Он считает, что "отдельные случаи во многом являются продуктом применения извне специальных информационных методик".
Итоговый выпуск программы "Вести Кремля. Сливки": смотрите видео