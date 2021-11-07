Карантинных ограничений, при этом, самопровозглашенный президент практически не соблюдал. А пациенты, которые попадали на видео, что неудивительно, расхваливали его и медицинскую систему.

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Диктатор пытался шутить с пациентками

В начале видео Лукашенко зашел в одну из палат и сразу поспешил остановить увидевшую его пациентку, которая начала подниматься с кровати. "Да лежи уже, лежи", – обратился он к женщине. Однако добавил, что ходить стоит, хотя бы по палате. Мол, врачи не рекомендуют больным постоянно лежать.

В ответ пациентка начала расхваливать медиков и заверила, что "скорые приезжают через секунды". Далее Лукашенко решил присесть, при чем – на край соседней кровати, где лежала другая больная. "Можно я возле тебя присяду? Пока министр не видит", – попытался пошутить диктатор. "Лежи, лежи. Я ложиться не буду", – не унимался он.

Лукашенко пренебрегал карантинными ограничениями

После такого непродолжительного разговора Лукашенко решил "уйти, чтобы не мешать пациенткам". Он пожелал женщинам выздоровления и пожал руку одной из них. "Здоровье вам, сохраните нам Беларусь", – демонстративно ответила больная. И добавила, что "хоть увидела настоящего президента". "Живой я", – подчеркнул диктатор и приспустил защитную маску. Очевидно, чтобы полностью заверить женщину, что он не двойник.

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Заметим, что в следующей палате, которую показали на видео, защитная маска диктатора вообще "живет своей жизнью". Сначала она едва приспущена и частично не закрывает нос. Впрочем, с каждым его словом все больше и больше спускается на подбородок. При этом поправлять ее он даже и не думал.