Карантинних обмежень, при цьому, самопроголошений президент майже не дотримувався. А пацієнти, які потрапляли на відео, що й не дивно, розхвалювали його та медичну систему.

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Диктатор намагався жартувати з пацієнтками

На початку відео Лукашенко зайшов в одну із палат й одразу поспішив зупинити пацієнтку, яка побачивши його, почала підійматися з ліжка. "Та лежи вже, лежи", – звернувся він до жінки. Проте додав, що ходити таки варто, хоча б по палаті. Мовляв, лікарі не рекомендують хворим постійно лежати.

У відповідь пацієнтка почала розхвалювати медиків й запевнила, що "швидкі приїжджають за секунди". Далі Лукашенко вирішив присісти, при чому – на край сусіднього ліжка, де лежала інша хвора. "Можна я біля тебе присяду? Поки міністр не бачить", – спробував пожартувати диктатор. "Лежи, лежи. Я лягати не буду", – не міг вгамуватися він.

Лукашенко нехтував карантинними обмеженнями

Після такої нетривалої розмови Лукашенко вирішив "йти, щоб не заважати пацієнткам". Він побажав жінкам одужання й потиснув руку одній із них. "Здоров'я вам, збережіть нам Білорусь", – демонстративно відповіла хвора. Й додала, що "хоч побачила справжнього президента". "Живий я", – підкреслив диктатор й приспустив захисну маску. Очевидно, аби повністю запевнити жінку, "що він не двійник".

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У наступній палаті, яку показали на відео, захисна маска диктатора й взагалі "живе своїм життям". Спочатку вона ледь приспущена й лиш частково не закриває ніс. Втім, з кожним його словом все більше і більше спускається на підборіддя. При цьому, поправляти її він навіть і не думав.