Вести Кремля. Сливки: Лукашенко взялся за воспитание детей
Источник:"Вести Кремля. Сливки" на 24 канале
В Беларуси пересмотрели учебную программу в школах. Теперь школьники не будут читать произведения Александра Солженицына, Владимира Набокова и Светланы Алексеевич.
Подробнее о других курьезных событиях, произошедших в России и Беларуси за неделю – узнайте в программе.
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Шойгу в Афганистане
Министр обороны России Сергей Шойгу прокомментировал фотографию, сделанную в 1980-х годах в Афганистане. Тогда он был главой российского МИД. Чиновник подчеркнул, что на фото стоит в окружении именно моджахедов, а не боевиков группировки "Талибан".
ЛГБТ пропаганда в лагерях
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"Власть идет от Бога"
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Пресс-конференция Лукашенко
Александр Лукашенко не вставал с кресла во время своей пресс-конференции. При этом она длилась более 8 часов. Самопровозглашенный президент Беларуси обмолвился о геноциде народа.
Журналист Кадыров
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Полный выпуск программы "Вести Кремля. Сливки" за 14 августа: смотрите видео