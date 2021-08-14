Вести Кремля. Сливки: Лукашенко взялся за воспитание детей

В Беларуси пересмотрели учебную программу в школах. Теперь школьники не будут читать произведения Александра Солженицына, Владимира Набокова и Светланы Алексеевич.

Подробнее о других курьезных событиях, произошедших в России и Беларуси за неделю – узнайте в программе.

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Шойгу в Афганистане

Министр обороны России Сергей Шойгу прокомментировал фотографию, сделанную в 1980-х годах в Афганистане. Тогда он был главой российского МИД. Чиновник подчеркнул, что на фото стоит в окружении именно моджахедов, а не боевиков группировки "Талибан".

ЛГБТ пропаганда в лагерях

Детский лагерь на Урале обвинили в ЛГБТ пропаганде. В "День наоборот", который проводится ежегодно как развлечение, мальчиков переодели в платья, для девочек – в одежду для мальчиков.

"Власть идет от Бога"

Депутат из Республики Марий Эл призвал россиян кланяться перед руководством. По его словам, люди все время пытаются доказать что-то власти, которая и так идет от Бога.

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Пресс-конференция Лукашенко

Александр Лукашенко не вставал с кресла во время своей пресс-конференции. При этом она длилась более 8 часов. Самопровозглашенный президент Беларуси обмолвился о геноциде народа.

Журналист Кадыров

Рамзану Кадырову присвоили журналистскую премию. Он также получил 45 тысяч рублей. Такую награду ему присвоили за работу "в экстремальных условиях" и видео с попугаем в собственном саду.

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Полный выпуск программы "Вести Кремля. Сливки" за 14 августа: смотрите видео