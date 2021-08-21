Вести Кремля. Сливки: Навальному прибавили новую статью
Источник:"Вести Кремля. Сливки" на 24 канале
Заключенного Алексея Навального обвинили в "создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан". Речь идет о Фонде борьбы с коррупцией. Теперь ему грозит еще до 12 лет лишения свободы.
Какими еще событиями отметилась Россия в течении недели – в программе.
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Полный выпуск программы "Вести Кремля. Сливки" за 21 августа: