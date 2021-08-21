Вести Кремля. Сливки: Навальному прибавили новую статью

Заключенного Алексея Навального обвинили в "создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан". Речь идет о Фонде борьбы с коррупцией. Теперь ему грозит еще до 12 лет лишения свободы.

Какими еще событиями отметилась Россия в течении недели – в программе.

Обратите внимание Из-за "Северного потока-2" и Навального: США ввели новые санкции против России

Коммунисты "воскресили" Цоя

Лидер Коммунистической партии РФ Геннадий Зюганов похвалил творчество рок-музыканта Виктора Цоя. И прибавил "Цой жив". По словам политика, песни рокера "открывают молодым людям образы созидательного героизма".

Жириновского назвали "свиньей"

Владимир Жириновский заявил, что Южный Кавказ – это зона влияния России. и эти территории 200 лет были под ее знаменем. Слова лидера ЛДПР не понравились азербайджанцам. Экс-посол Азербайджана Исфандияра Вагабзаде назвал депутата Госдумы "жирной свиньей".

В России создали макет истребителя за 30 миллионов долларов

В России грандиозно представили новый легкий истребитель пятого поколения Checkmate. Сначала сообщили прессе, что строительство самолета обошлось в более 30 миллионов долларов. Но источник в Объединенной авиастроительной корпорации объяснил, в такую сумму обошлось только создание образца.

Брюс Уиллис появился в российской рекламе

Голливудский актер Брюс Уиллис стал лицом российской телекоммуникационной компании "МегаФон". Правда, в рекламе использовали технологию Deepfake – когда искусственный интеллект позволяет изменять лицо.

Россиян от коронавируса лечать народными песнями

Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин выступил с неожиданным заявлением. Он призвал россиян, которые проходят реабилитацию после COVID-19, отказаться от иностранных песен. Мол,ю русские народные помогут быстро отойти от болезни.

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Полный выпуск программы "Вести Кремля. Сливки" за 21 августа: